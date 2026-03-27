Troppe volte i camion scendono dalle strettoie di Rancio tra disagi e pericoli Servono controlli

Ogni mattina, i camion che attraversano via Mazzucconi a Rancio creano congestioni e rischi, nonostante ci siano divieti in vigore dalle 7.51. Un lettore ha segnalato che, anche questa mattina, nonostante il divieto, si sono formate code e difficoltà alla circolazione. La strada si trova nella zona del pub Marilyn e delle scuole del quartiere.

“Ore 7.51, i camion da qui non possono passare, eppure anche questa mattina code e disagi”. La segnalazione è arrivata oggi, venerdì 27 marzo, dal nostro lettore Michele e riguarda via Mazzucconi, nel rione di Rancio, zona pub Marilyn e scuole. Da qui l'appello: “Servono più controlli, altrimenti si ripetono situazioni di disagio e anche di potenziale pericolo viste le strettoie. Soprattutto all'ora di punta”. . 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "Troppe volte i camion scendono dalle strettoie di Rancio, tra disagi e pericoli. Servono controlli" Articoli correlati Psicologo di base in Puglia, tante richieste ma troppe differenze tra territori: "Servono regole uniformi"La richiesta lanciata dall'Ordine degli psicologi alla Regione Puglia, dopo l'avvio in via sperimentale del servizio. Incidente in A14 oggi, scontro tra 2 camion in galleria tra Pedaso e Grottammare: 3 feriti, uno è grave. Code e disagiFermo, 18 febbraio 2026 – È di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima...