Troika in allarme il debito francese non è al sicuro

La Troika ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione finanziaria della Francia, segnalando che il debito nazionale si avvicina ai 3 miliardi di euro. Nonostante un lieve calo del deficit pubblico, le autorità europee continuano a monitorare da vicino le cifre relative al debito del paese. La questione resta sotto attenzione nel quadro delle politiche economiche e fiscali francesi.

Troika in allarme: è di nuovo la Francia a preoccupare per i propri conti. Nonostante una leggera riduzione del deficit, il debito francese raggiungerà i 3.460,5 miliardi di euro. Inoltre per milioni di lavoratori l’occupazione si concretizza in incarichi a breve termine: come dire che il mercato del lavoro francese, nonostante le successive riforme e i ripetuti appelli alla regolamentazione, non riesce a tirarsi fuori dalle secche, contribuendo al malcontento sociale. Due elementi che, gioco forza, avranno un peso sulle prossime elezioni politiche e che, in parte, hanno già manifestato alcuni segnali in occasione delle recenti... 🔗 Leggi su Formiche.net

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