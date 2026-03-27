Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:30 si disputa la partita tra Triestina e Virtus Verona. La squadra triestina, allenata da Marino, prosegue le partite nonostante la retrocessione ormai ufficiale avvenuta due settimane fa. La sfida si svolge allo stadio di riferimento delle due formazioni, con le formazioni che sono state annunciate e le quote di scommessa già pubblicate.

La Triestina di Marino rimane un esempio di abnegazione e continua a giocare nonostante una retrocessione diventata matematica 2 settimane fa: quest’oggi è in programma la sfida contro la Virtus Verona di Chiecchi. Gli alabardati hanno fermato nell’ultimo turno il Trento sul 2 a 2 con una prestazione sontuosa per un’ora di gioco andando in doppio vantaggio prima di un crollo anche mentale che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Triestina-Virtus Verona (sabato 28 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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