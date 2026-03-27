Trentaquattresima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano vince il derby italiano travolta Bologna

Nella trentaquattresima giornata di Eurolega 20252026, si è disputato il derby italiano tra Olimpia e Virtus. La squadra di casa ha vinto con il punteggio di 103-87, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. La partita si è svolta senza ulteriori eventi significativi segnalati.

Il derby italiano della trentaquattresima giornata basket Eurolega 20252026 ha visto il successo dell’ Olimpia, che riscatta i due precedenti ko consecutivi, battendo nettamente la Virtus per 103-87. I meneghini, trascinati da LeDay e Shields, tornano così a sperare nei play-in. TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA 103-87 Il match inizia subito con il piede giusto per i padroni di casa, che trovano il break iniziale(6-0) ed allungano sul +9 con Leday e Shields. La Virtus reagisce con Niang, suo migliore realizzatore con 15 punti, ma la doppia tripla di Ricci stabilisce un divario maggiore: 32-19 a fine primo quarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Trentaquattresima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano vince il derby italiano, travolta Bologna Articoli correlati Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano vince il derby italiano, travolta BolognaIl derby italiano della trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/2026 ha visto il successo dell’Olimpia, che riscatta i due precedenti ko... Leggi anche: Diciannovesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna domina Milano nel derby continentale Contenuti e approfondimenti su Trentaquattresima giornata Discussioni sull' argomento Basket, domani si gioca il secondo derby stagionale in Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna; EuroLeague 34a giornata: Fenerbahce nuova caduta, vittorie all'overtime per Partizan e Barcellona. Torna al successo il Baskonia; Pronostici Eurolega giornata 33-34: programma completo; EuroLeague, report infortuni 34° Round: gli assenti del 26 marzo. Pronostici Eurolega giornata 33-34Pronostici Eurolega giornata 33-34. Analisi, quote e scommesse dal 24 al 29 marzo 2026. Giovedì derby azzurro con Olimpia-Virtus. betitaliaweb.it Verso Latina-Catania: convocati 21 rossazzurri In vista della gara con il Latina, in programma sabato alle ore 14.30 allo stadio “Domenico Francioni” e valevole per la trentaquattresima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, - facebook.com facebook