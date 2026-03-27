Tre insegnamenti dall’ultima seduta di allenamento dell’Italia prima della partita con l’Irlanda del Nord

Nell’ultima seduta di allenamento dell’Italia prima della sfida contro l’Irlanda del Nord, sono stati osservati alcuni aspetti chiave. La squadra ha svolto esercizi tattici e di posizione, concentrandosi sul possesso palla e sulla coordinazione difensiva. Sono stati eseguiti anche test fisici e di resistenza, mentre l’allenatore ha supervisionato le esercitazioni offensive e le strategie di gioco.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Italia si prepara ad affrontare l’Irlanda del Nord con grande determinazione. Prima della partita decisiva, la squadra ha effettuato l’ultima sessione di allenamento, che ha rivelato tre aspetti fondamentali per affrontare al meglio questo importante incontro. Questi elementi non solo evidenziano la preparazione tecnica della squadra, ma anche la mentalità e la strategia che l’allenatore intende implementare. Durante l’allenamento, uno degli aspetti più evidenti è stato il lavoro intensivo sulla difesa. L’allenatore Roberto Mancini ha dedicato tempo a rinforzare le linee difensive, assicurandosi che i giocatori si coordinassero efficacemente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tre insegnamenti dall’ultima seduta di allenamento dell’Italia prima della partita con l’Irlanda del Nord. Articoli correlati Il ct dell’Irlanda del Nord suona la carica prima della partita contro l’Italia: “Non ci sono più i Totti o i Del Piero”Il ct dell’Irlanda del Nord, Michael O’Neill, suona la carica per la propria squadra in vista della semifinale di stasera contro l’Italia, valida per... Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: “È la partita più importante della mia vita”