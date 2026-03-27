Trasporti nasce la proposta per il collegamento diretto Monreale-Pioppo | Basta disagi per i residenti

È stata avanzata una proposta per creare un collegamento diretto tra Monreale e Pioppo, con l’obiettivo di ridurre i disagi dei residenti della frazione. La proposta mira a migliorare i servizi di trasporto pubblico locale, coinvolgendo le autorità competenti e studiando le modalità di realizzazione. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma l’iniziativa ha suscitato attenzione tra gli abitanti e gli enti coinvolti.

MONREALE – Un passo decisivo verso l’efficientamento del Trasporto Pubblico Locale e il miglioramento della qualità della vita per i residenti della frazione di Pioppo. Il Consigliere Comunale Pippo Lo Coco, tramite un’interrogazione propositiva indirizzata al Sindaco Alberto Arcidiacono, ha riportato l’attenzione sulla necessità di istituire un collegamento diretto tra Monreale e Pioppo. L’obiettivo dell’iniziativa, condotta in stretta sinergia con l’Assessore ai Trasporti Riccardo Oddo, è quello di attivare una linea che parta da Piazza Canale per raggiungere il capolinea al Bivio Fiore, attraversando interamente la frazione. “I cittadini di Pioppo affrontano ogni giorno enormi disagi percorrendo tragitti alternativi come via Acqua Park, via Caculla, via Pizzenti e via Giacalone,” dichiara il Consigliere Lo Coco. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Trasporti, nasce la proposta per il collegamento diretto Monreale-Pioppo: “Basta disagi per i residenti” Articoli correlati Fratelli d'Italia attacca il Comune su via Argiro: "Basta ritardi. Troppi disagi per negozi e residenti"I consiglieri Fdi: "L’amministrazione ha avviato la risoluzione del contratto in danno dell’impresa, salvo poi ottenere rassicurazioni sul... Il ponte Garibaldi di Bari a mezzo servizio da 4 mesi, raccolta firme dei residenti: "Basta con i disagi"Il comitato 'Cittadini di Pane e Pomodoro' ha chiesto il ripristino immediato della circolazione per i bus: "Vogliamo anche un incontro con il...