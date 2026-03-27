Venerdì 27 marzo alle 17:30 si terrà a Spazio Open, in via Filippini 25, un evento dedicato a un reading sul video racconto intitolato

In programma venerdì 27 marzo, alle ore 17,30, a Spazio Open via Filippini 25, il reading sul video racconto di Antonino Catananti Teramo "Senza ritorno. 19421943 la tragedia dell'Armir Salvatore Varone disperso in Russia".“Racconteremo la guerra (la sciagurata e inutile campagna di Russia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - "Tragedia dell'Armir Salvatore Varone": a Spazio Open il racconto senza ritorno

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