Traffico Roma del 27-03-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 27 marzo 2026 si sono formate code sulla carreggiata interna di una strada di Roma a causa di un incidente. La situazione del traffico risulta congesta nella zona interessata, con rallentamenti evidenti per i veicoli in transito. La circolazione si è notevolmente rallentata in quella parte della città e si segnalano ulteriori ritardi lungo il percorso.

Luceverde Roma trovati a causa di un incidente ci sono ancora code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino alla Aurelia code anche in carreggiata esterna per il traffico in dalla Laurentina Ardeatina traffico ancora intenso Anche sulla tangenziale est con cuore da via dei Monti Tiburtini a via Salaria verso lo stadio Olimpico code anche su via del Foro Italico da viale Tor di Quinto a via dei Campi Sportivi Sesto San Giovanni a San Lorenzo per un grosso albero caduto sulla sede stradale ancora chiusa la via Tiburtina tra via degli Umbri e via degli Equi nelle due direzioni al ex Mattatoio di Testaccio in corso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2026 ore 19:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... Traffico Roma del 19-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati resta molto intenso il traffico in queste ore sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna... THE ERIE CANAL 1980 ERIE CANAL FROM HUDSON RIVER TO LAKE ERIE DOCUMENTARY PH51984 Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Arriva la domenica ecologica a Roma: chi può circolare e chi no in Fascia Verde; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo. Traffico Roma del 27-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a San Lorenzo per un grosso albero caduto sulla sede stradale è ... romadailynews.it Traffico Lazio del 27-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata ... romadailynews.it Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook