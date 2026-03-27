Traffico Roma del 27-03-2026 ore 16 | 30

Il 27 marzo 2026, alle 16:30, si sono verificati problemi di traffico nel quartiere San Lorenzo di Roma. La rete di informazione sulla mobilità ha segnalato disagi lungo le strade principali, con indicazioni fornite da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione ha interessato principalmente le vie di accesso e uscita dalla zona, provocando rallentamenti e congestioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a San Lorenzo per un grosso albero caduto sulla sede stradale è chiusa la via Tiburtina tra via degli Umbri e via degli Equi nelle due direzioni deviazioni anche per la linea bus 71 per potature si viaggia su una riduzione sede stradale lungo via Leone XIII via Aurelia Antica Piazza Pio XI in direzione di via Anastasio II inevitabili rallentamenti lunghe code su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni stessa situazione sulla Flaminia con incolonnamenti da via del Foro Italico al Raccordo ultima giornata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2026 ore 16:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di... Traffico Roma del 16-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Altri aggiornamenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo; Arriva la domenica ecologica a Roma: chi può circolare e chi no in Fascia Verde. Traffico Roma del 27-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ultima giornata Oggi lavori con transito a senso unico alternato fino ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook