Traffico Roma del 27-03-2026 ore 14 | 30

Il 27 marzo 2026 alle 14:30 si sono verificati disagi al traffico nella città di Roma, secondo le informazioni fornite dal servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La rete stradale presenta rallentamenti e possibili congestioni, mentre le autorità hanno diffuso aggiornamenti sulle condizioni del traffico in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ultima giornata Oggi lavori con transito a senso unico alternato fino alle 17 al ponte dell'Industria Ci troviamo tra i quartieri Ostiense e Marconi possibile la formazione di rallentamenti in via Pacinotti è lungo via Porto Fluviale divieto di transito per il manto stradale dissestato in via Tevere 3 a Corso d'Italia via Isonzo contestualmente su via Livenza senza unico di marcia da via Po in direzione di via Isonzo Roma blindata questo fine settimana per una serie di manifestazioni si parte oggi pomeriggio con il concertone gratuito alla Città dell'altra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2026 ore 14:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per... Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si incontra a Forte traffico in via Gregorio VII in... THE ERIE CANAL 1980 ERIE CANAL FROM HUDSON RIVER TO LAKE ERIE DOCUMENTARY PH51984 Aggiornamenti e notizie su Traffico Roma del Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo; Bitumazione stradale: stop alla sosta e limitazioni al traffico dal 24 al 27 marzo. Traffico Roma del 27-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Laurentina ... romadailynews.it Traffico Lazio del 27-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale a Roma code a tratti per un incidente sulla ... romadailynews.it Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook