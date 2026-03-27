Traffico Roma del 27-03-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle 11:30 del 27 marzo 2026 si presenta complessivamente scorrevole sulla rete autostradale locale. Non si segnalano incidenti o ingorghi significativi, e le condizioni della viabilità sembrano regolari in tutta la zona. La situazione resta stabile nel corso della mattinata, con pochi rallentamenti segnalati in alcune strade principali.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale a Roma code a tratti per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra il video per la Roma Fiumicino è la via Laurentina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est intenso il traffico anche sulla Pontina con code tra Spinaceto e l'Eur sul raccordo Viterbo Terni e resta chiuso per lavori lo svincolo di Bagnaia in uscita per il traffico proveniente da Viterbo è in entrata sul raccordo direzione Orte lavori sulla via Flaminia comportano riduzione di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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