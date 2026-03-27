Alle 8:30 del 27 marzo 2026, si registrano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma a causa di un incidente. La circolazione rallenta nel tratto interessato, causando congestione del traffico nella zona. Nessuna informazione immediata sulla natura dell'incidente o sul numero di veicoli coinvolti. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Laurentina intenso il traffico in carreggiata interna concludi tra Casilina e doppia piede ancora tra Ardeatina e Laurentina trafficate tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Viale Togliatti è uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo i due punti verso il centro città sulla via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2026 ore 08:30

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