Traffico Lazio del 27-03-2026 ore 17 | 30

Nel pomeriggio di domenica 27 marzo 2026, alle 17:30, si sono registrati intensi rallentamenti sulla rete viaria della regione Lazio, con particolare concentrazione nella zona di Roma. La circolazione ha mostrato un traffico molto sostenuto, con code e rallentamenti che hanno interessato le principali arterie cittadine e periferiche. La situazione ha coinvolto sia le strade principali che le vie secondarie della capitale e dintorni.

luce verde Lazio intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna dalla Roma Fiumicino alla e proseguendo dalla Cassia alla Salaria e dalla Nomentana la A24 code anche in carreggiata esterna dalla Pontina alla diramazione di Roma Sud tu la stessa diramazione Roma Sud in coda da Torrenova raccordo Particolarmente intenso il traffico sulla Nettunense con code a tratti tra Frattocchie e Pavona Cecchina e Campoleone nelle due direzione code che le troviamo anche Aprilia Campo di Carne verso Anzio sulla Pontina incolonnamenti a tratti a partire dall'uscita... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-03-2026 ore 17:30 Articoli correlati Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio nel trovati rallentamenti per lavori sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni code per traffico sulla... Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati traffico intenso sulle strade consolari in uscita dalla capitale incolonnamenti su via Appia a partire dall' Aeroporto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Lazio del Temi più discussi: ‘Ndrangheta, dal Lazio all'Abruzzo la rotta della droga del clan Maiolo. Gli accordi via chat: Domani, scarico Pescara; Maltempo Lazio: grandine e pioggia a Roma, mareggiata a Ostia e traffico in tilt; Hub di mobilità a Fontanarossa: il Consiglio comunale di Catania approva la variazione di bilancio; Latina, controlli Alto Impatto: denunciato ragazzo con coltello e segnalati tre per droga. Traffico Lazio del 27-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale a Roma code a tratti per un incidente sulla ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it L'INCHIESTA DELLA DDA | Negli atti della Dda di Catanzaro il corridoio tra Valmontone, Nettuno, Civitavecchia e il Pescarese emerge come «snodo logistico del traffico di marijuana» - facebook.com facebook