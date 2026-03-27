Alle 09:30 del 27 marzo 2026, il traffico sulla rete autostradale del Lazio appare complessivamente fluido, senza particolari rallentamenti o blocchi segnalati. Le condizioni di circolazione risultano regolari su tutte le principali arterie della regione. La situazione viene monitorata in tempo reale e non si registrano incidenti o lavori in corso che possano influire sulla mobilità.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale a Roma code a tratti per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra il video per la Roma Fiumicino è la via Laurentina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est intenso il traffico anche sulla Pontina con code tra Spinaceto e l'Eur sul raccordo Viterbo Terni e resta chiuso per lavori lo svincolo di Bagnaia in uscita per il traffico proveniente da Viterbo è in entrata sul raccordo direzione Orte lavori sulla via Flaminia comportano riduzione di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-03-2026 ore 09:30

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