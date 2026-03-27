Tracce di invisibili 3 - Gorgona
Lunedì 30 marzo 2026 alle ore 21 si terrà un nuovo evento della rassegna Tracce di Invisibili presso il Cinema Astra, situato in Piazza Beccaria 9 a Firenze. L’appuntamento fa parte di una serie di incontri dedicati a presentazioni e proiezioni legate a temi specifici. La rassegna prosegue con altri appuntamenti programmati in diverse date.
Nuovi appuntamenti della rassegna Tracce di Invisibili - Lunedì 30 marzo 2026, ore 21:00 - Cinema Astra, Piazza Beccaria 9 - Firenze.Film "Gorgona" di Antonio Tibaldi (Italia 2022, 91').Sull'isola di Gorgona, che si trova a 19 miglia dalla Toscana, esiste un carcere del tutto particolare che è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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