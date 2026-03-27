Un'allerta di colore giallo è stata emessa in Toscana a causa del rischio di valanghe, valida per le prossime ore. Le nevicate recenti hanno interessato principalmente le Apuane e l'Appennino toscano. La protezione civile ha segnalato il rischio in queste aree, dove sono state registrate condizioni di accumulo di neve. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni per chi si trova in zone montuose.

FIRENZE – Allerta di codice giallo per rischio valanghe valida per le prossime ore dopo le ultime nevicate che hanno interessato in particolare le Apuane e l’Appennino toscano. L’allerta è stata annunciata dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale in base alle informazioni del Servizio Meteomont dei Cariabinieri Forestali. Si ipotizza una bassa probabilità di valanghe significative ma non si escludono, nell’area interessata, singoli eventi di portata difficilmente prevedibili. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Toscana: allerta gialla per valanghe dopo le nevicate su Appennino e Apuane

Articoli correlati

Neve a primavera: rischio valanghe. Allerta gialla su Apuane e AppenninoFIRENZE – Massima prudenza sulle vette della Toscana, dove il manto nevoso delle ultime ore ha fatto scattare lo stato di attenzione.

Scuole chiuse in Toscana, l’elenco dei Comuni. Dopo le nevicate preoccupa l’allerta ghiaccioFirenze, 6 gennaio 2025 – Dopo le abbondanti nevicate di oggi, martedì 6 gennaio, a preoccupare è soprattutto l’allerta ghiaccio emessa dalla sala...

Altri aggiornamenti su Toscana allerta gialla per valanghe...

Temi più discussi: Maltempo in Toscana, allerta gialla per vento, mareggiate e neve; Aria fredda sulla Toscana: allerta meteo per vento, mareggiate e neve; Maltempo Toscana, allerta gialla per il vento e in Garfagnana tornano i fiocchi di neve; Allerta gialla vento e neve per giovedì 26 marzo.

Toscana: allerta gialla per valanghe dopo le nevicate su Appennino e ApuaneAllerta di codice giallo per rischio valanghe valida per le prossime ore dopo le ultime nevicate che hanno interessato in particolare le Apuane e l'Appennino toscano ... firenzepost.it

Maltempo in Toscana, allerta gialla per vento, mareggiate e neveEstesa dalla sala operativa della Protezione civile della Toscana, per rischio vento, l’allerta gialla su tutta la regione per la giornata di domani giovedì 26 marzo. Sempre per domani allerta gialla ... controradio.it

Caso di epatite A in Toscana: le spiegazioni dell'Asl facebook

Soldi sottratti a Ursula Andress in Toscana, sequestro da 20 milioni x.com