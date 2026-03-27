In un procedimento giudiziario riguardante presunte torture in carcere, la terza sezione penale della Corte d’Appello di Napoli ha assolto due agenti di polizia penitenziaria. La stessa sentenza ha confermato le assoluzioni e condannato le parti civili a pagare le spese del processo. La decisione si riferisce ai due agenti, coinvolti in un procedimento legato a presunte violenze durante il servizio.

Assoluzioni confermate e parti civili condannate a pagare le spese processuali ai due agenti. E’ quanto stabilito dai giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Napoli che si sono pronunciati su Angelo Di Costanzo e Vittorio Vinciguerra, poliziotti della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere e coinvolti nell’inchiesta sui pestaggi avvenuti nel penitenziario il 6 aprile 2020. Di Costanzo e Vinciguerra erano stati gli unici a optare per il rito abbreviato mentre per altre 104 persone - agenti della penitenziaria, funzionari del Dap e medici dell’Asl - il dibattimento è in corso dinanzi alla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Torture in carcere, due agenti assolti in Appello. Vittime condannate a pagare le spese

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