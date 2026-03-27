Sabato 28 marzo 2026 alle 14:30 si gioca l’anticipo tra Torres e Livorno, match valido per il turno 34 di Serie C girone B. La partita si svolge allo stadio Vanni Sanna e rappresenta un importante scontro diretto in chiave salvezza per entrambe le squadre. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono attesi pronostici e quote relative all’incontro.

Turno numero 34 di Serie C girone B e l’anticipo tra Torres e Livorno è un mezzo spareggio salvezza e una partita che vale una stagione per i sardi. La squadra di Greco è in grande ripresa dopo aver vissuto un inizio stagione disastroso con Pazienza, con il tecnico romano che ha inanellato una lunga serie di risultati positivi. Sono appena 2 i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torres-Livorno (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gol al Vanni Sanna

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