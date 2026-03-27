Torna l’ora legale | quando cambia e cosa sapere

Tra la notte tra il 28 e il 29 marzo, le lancette dell’orologio verranno spostate avanti di un’ora, segnando il ritorno dell’ora legale. Questo cambio avviene ogni anno in questa data e riguarda l’intera Europa. La misura viene adottata per sfruttare meglio la luce solare durante i mesi più caldi. La modifica si applica alle ore ufficiali di tutti i dispositivi elettronici e orologi sincronizzati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lancette avanti nella notte tra 28 e 29 marzo. Si avvicina il consueto appuntamento con il cambio dell’ora. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, infatti, torna in vigore l’ora legale in Italia. Alle 02.00 del mattino sarà necessario spostare le lancette avanti di un’ora, portandole direttamente alle 03.00. Questo comporterà un’ora di sonno in meno, ma anche giornate con più luce nelle ore serali. Più luce e possibile risparmio energetico. L’introduzione dell’ora legale permette di prolungare la luce naturale nel pomeriggio e in serata, lasciando invece le prime ore del mattino più buie. Questo cambiamento offre un vantaggio importante: maggiore utilizzo della luce naturale e potenziale risparmio energetico, un tema sempre più rilevante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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