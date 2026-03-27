Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, gli orologi devono essere spostati avanti di un'ora alle 2, passando alle 3. Questa modifica segna il ritorno dell’ora legale, che durerà fino a ottobre. Durante questo passaggio, le persone dormiranno un'ora in meno rispetto alla notte precedente. La modifica dell’ora avviene ogni anno in questa data, seguendo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Spostamento tra sabato e domenica: alle 2 si passa direttamente alle 3. Più luce la sera fino a ottobre, ma con qualche effetto su sonno e salute Ci siamo: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale. Alle 2 le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3. Il cambio comporterà quindi un’ora di sonno in meno, ma garantirà giornate più lunghe grazie a una maggiore luce naturale nelle ore pomeridiane e serali. Il nuovo orario resterà in vigore per sette mesi, fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà all’ora solare. L’impatto sarà immediato sulla vita quotidiana: le prime ore del mattino risulteranno più buie, mentre la sera si potrà contare su più luce. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Torna l’ora legale: lancette avanti, si dormirà un’ora in meno

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CAMBIO ORA MARZO: Lancette avanti o indietro

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