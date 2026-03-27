Torna la Via Crucis cittadina a Salerno | il programma di questa sera

Stasera a Salerno si svolgerà nuovamente la via crucis cittadina, con partenza alle ore 19.30. Il corteo sarà organizzato dal Santuario della Madonna del Carmine, dal Terz’Ordine carmelitano, dalla Confraternita di Sant’Anna al porto e dalle comunità parrocchiali del Carmine e di San Giovanni Bosco, di San Demetrio. La manifestazione coinvolgerà diverse associazioni e parrocchie del territorio.

Ritorna, stasera, la via crucis cittadina a Salerno: al via, alle ore 19.30, il corteo organizzato dal Santuario della Madonna del Carmine, dal Terz’Ordine carmelitano, dalla Confraternita di Sant’Anna al porto e dalle comunità parrocchiali del Carmine e di San Giovanni Bosco, di San Demetrio, del Sacro Cuore di Gesù, dell’Immacolata, di Santa Maria dei Barbuti in Fratte e di Santa Maria della Consolazione. ù Partendo dalla chiesa dei Salesiani, i fedeli si recheranno al Santuario del Carmine da cui uscirà in processione la Madonna Addolorata, per poi giungere fino a piazza San Francesco, dove la Vergine incontrerà il Cristo deposto nel sepolcro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Torna la Via Crucis cittadina a Salerno: il programma di questa sera Articoli correlati Formazioni ufficiali Cagliari Juve: le scelte di Spalletti per il match in programma questa seradi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Cagliari Juve: ecco le scelte di Luciano Spalletti per il match in programma questa sera e valevole... Leggi anche: La Via Crucis cittadina apre la Settimana Santa a Lanciano Approfondimenti e contenuti su Via Crucis Temi più discussi: Torna la Via Crucis nel porto interno di Brindisi; Via Crucis degli invisibili a Termini: un cammino che invoca la pace; Cerreto, torna la Via Crucis Vivente nella Parrocchia di San Martino; Corigliano-Rossano, il 27 marzo torna l'appuntamento con la Via Crucis diocesana. TORREMAGGIORE VIA CRUCIS Torremaggiore, torna la ‘Via Crucis Vivente’Domenica 29 marzo 2026 andrà in scena la 51ª edizione della Via Crucis Vivente, simbolo della devozione popolare e dell’identità collettiva ... statoquotidiano.it Positano, torna la Via Crucis: 29 marzo un suggestivo percorso tra fiaccole e spiritualitàUn appuntamento che unisce spiritualità, tradizione e bellezza paesaggistica: Positano si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell'anno con la Via Crucis, in programma domenica 29 marzo alle ... ilvescovado.it 27/3/26. Oggi,ultimo venerdì di quaresima prima del venerdì santo,la stazione quaresimale in centro storico a Chioggia sarà nella chiesa di S.Domenico santuario del Cristo davanti al maestoso crocifisso: ore 17.30 Via Crucis, ore 18 Santa Messa. x.com Vatican News. . La Comunità delle Confraternite della Diocesi di Roma organizza la Via Crucis celebrata da Sua Eminenza Mons Flavio Pace, Segretario del Dicastero per l’Unità dei Cristiani. L’antica tradizione si rinnova venerdì 27 marzo, con un percorso a - facebook.com facebook