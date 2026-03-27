Torna la Via Crucis cittadina a Salerno | il programma di questa sera

Da salernotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera a Salerno si svolgerà nuovamente la via crucis cittadina, con partenza alle ore 19.30. Il corteo sarà organizzato dal Santuario della Madonna del Carmine, dal Terz’Ordine carmelitano, dalla Confraternita di Sant’Anna al porto e dalle comunità parrocchiali del Carmine e di San Giovanni Bosco, di San Demetrio. La manifestazione coinvolgerà diverse associazioni e parrocchie del territorio.

Ritorna, stasera, la via crucis cittadina a Salerno: al via, alle ore 19.30, il corteo organizzato dal Santuario della Madonna del Carmine, dal Terz’Ordine carmelitano, dalla Confraternita di Sant’Anna al porto e dalle comunità parrocchiali del Carmine e di San Giovanni Bosco, di San Demetrio, del Sacro Cuore di Gesù, dell’Immacolata, di Santa Maria dei Barbuti in Fratte e di Santa Maria della Consolazione. ù Partendo dalla chiesa dei Salesiani, i fedeli si recheranno al Santuario del Carmine da cui uscirà in processione la Madonna Addolorata, per poi giungere fino a piazza San Francesco, dove la Vergine incontrerà il Cristo deposto nel sepolcro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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