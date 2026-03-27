Torna Earth Hour l’Ora della Terra del WWF 28 marzo 2026

Da firenzetoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo alle 20.30 si terrà la 2026 edizione di Earth Hour, l’iniziativa promossa dal WWF che invita a spegnere le luci per un’ora. L’obiettivo è sensibilizzare sulla riduzione dei consumi energetici e promuovere comportamenti più sostenibili. L’evento coinvolge cittadini, istituzioni e comunità di tutto il mondo, che parteciperanno spegnendo le luci in segno di solidarietà.

Sabato 28 marzo alle 20.30 torna Earth Hour, l’iniziativa mondiale del WWF che invita cittadini, istituzioni e comunità a spegnere le luci per 60 minuti e lanciare un segnale concreto per la riduzione dei consumi e un futuro più sostenibile. Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è arrivata alla 20ª edizione e nel 2025 ha coinvolto quasi 200 Paesi, con lo spegnimento simbolico di monumenti, piazze ed edifici pubblici e privati. Un gesto semplice, ma condiviso, per ricordare l’urgenza di affrontare la crisi climatica e proteggere la natura. Si può partecipare non solo spegnendo le luci, ma dedicando quell’ora ad azioni utili per l’ambiente: volontariato, eventi di comunità, attività educative o scelte quotidiane più consapevoli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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