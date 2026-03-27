Sabato 28 marzo alle 20.30 si terrà la 2026 edizione di Earth Hour, l’iniziativa promossa dal WWF che invita a spegnere le luci per un’ora. L’obiettivo è sensibilizzare sulla riduzione dei consumi energetici e promuovere comportamenti più sostenibili. L’evento coinvolge cittadini, istituzioni e comunità di tutto il mondo, che parteciperanno spegnendo le luci in segno di solidarietà.

Sabato 28 marzo alle 20.30 torna Earth Hour, l’iniziativa mondiale del WWF che invita cittadini, istituzioni e comunità a spegnere le luci per 60 minuti e lanciare un segnale concreto per la riduzione dei consumi e un futuro più sostenibile. Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è arrivata alla 20ª edizione e nel 2025 ha coinvolto quasi 200 Paesi, con lo spegnimento simbolico di monumenti, piazze ed edifici pubblici e privati. Un gesto semplice, ma condiviso, per ricordare l’urgenza di affrontare la crisi climatica e proteggere la natura. Si può partecipare non solo spegnendo le luci, ma dedicando quell’ora ad azioni utili per l’ambiente: volontariato, eventi di comunità, attività educative o scelte quotidiane più consapevoli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Torna Earth Hour, l’Ora della Terra del WWF 28 marzo 2026

Articoli correlati

Il 28 marzo torna Earth Hour-L’Ora della TerraSabato 28 marzo alle 20:30 torna Earth Hour-L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf,...

Le rinnovabili energia per la pace, torna l’Earth hour del WwfLe rinnovabili sono la soluzione alla crisi climatica che affligge il Pianeta e allo stesso tempo, liberandoci dai combustibili fossili spesso...

Una raccolta di contenuti su Torna Earth Hour

Temi più discussi: Il 28 marzo torna Earth Hour, l'Ora della Terra; Le rinnovabili energia per la pace, torna l’Earth hour del Wwf; 20^ edizione di Earth Hour, la più grande mobilitazione globale del WWF; Il 28 marzo torna Earth Hour-L’Ora della Terra.

Torna Earth Hour, l’Ora della Terra del WWF 28 marzo 2026Sabato 28 marzo alle 20.30 torna Earth Hour, l’iniziativa mondiale del WWF che invita cittadini, istituzioni e comunità a spegnere le luci per 60 minuti e lanciare un segnale concreto per la riduzione ... firenzetoday.it

WWF Caserta, torna Earth Hour: l’Ora della TerraSabato 28 marzo 2026 alle 20:30 torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal WWF, ... napolivillage.com

Un’ora per il Pianeta: si spengono le luci, si accende il futuro Sabato 28 marzo alle 20:30 torna Earth Hour 2026, l’Ora della Terra! L’Italia si unisce alla più grande mobilitazione globale del WWF Italia, arrivata alla sua XX edizione, per lanciare un segnale - facebook.com facebook