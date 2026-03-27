A Torino, una ragazza di 18 anni ha riferito di aver ricevuto dell’hashish dalla sua insegnante di sostegno quando aveva 16 anni. La studentessa ha fatto questa testimonianza in un'intervista, senza specificare se abbia presentato denuncia o se ci siano state azioni legali avviate. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

L’allieva, oggi maggiorenne, è intervenuta come testimone nel processo all’insegnante, accusata di detenzione di droga ai fini di spaccio A Torino, una ragazza appena maggiorenne ha raccontato che una professoressa di sostegno, quando aveva 16 anni, le ha fornito dell’hashish. È successo pochi giorni fa, in tribunale, dove l’insegnante deve difendersi dall’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La difende l’avvocato Enrico Gaviglio e l’imputata respinge ogni accusa. “Con questa professoressa andavo molto d’accordo – ha spiegato la studentessa, sentita come testimone, come ha anticipato il quotidiano La Repubblica – Non insegnava nella mia classe. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Torino, la rivelazione di una studentessa: “A 16 anni la prof di sostegno mi ha dato l'hashish”

Articoli correlati

Firenze, ha una relazione con una studentessa di 16 anni: sospeso un professore. Le prove nei video e nelle chat scoperte dalla madreDoveva essere un normale viaggio d’istruzione, si è trasformato in un episodio che rischia di mettere dei guai un professore di un importante...

«Spritz alle 8 di mattina a 16 anni? Non è così grave»: la lettera di una studentessaSACILE - Continua a far parlare, l'articolo del Gazzettino sulle minorenni pizzicate al bar di prima mattina, intente a far colazione con un...

Altri aggiornamenti su Torino la rivelazione di una...

Discussioni sull' argomento Parole d’acqua: Torino si racconta attraverso le sue fontane; Il filosofo Maurizio Ferraris: Sono fortunato, in cattedra a 28 anni e mai un’ora da assistente; Chiorino e Delmastro soci di una bisteccheria con la figlia di un mafioso: la rivelazione imbarazza Fratelli d’Italia; Da Gaza all'Italia, i festeggiamenti per la fine del Ramadan. FOTO.

Da Messina Denaro ai politici, le rivelazioni del boss morto suicidaBernardo Pace si è tolto la vita tre giorni fa nel carcere di Torino. Il suo verbale di collaborazione presentato oggi al maxi processo Hydra ... rainews.it

È UFFICIALE: TORINO, PERDENDO PEZZO PER PEZZO, TORNERÀ SULLE PALAFITTE... - facebook.com facebook

A Torino al museo delle Macchine funzionanti di Leonardo si festeggia il compleanno del genio x.com