A Torino si sono radunate circa 400 persone per partecipare alla prima manifestazione del 2026 organizzata dai Fridays for Future, un movimento internazionale che si occupa di sensibilizzare sui temi ambientali e sul cambiamento climatico. L'evento ha coinvolto giovani e adulti, con presenze significative nelle strade della città.

Circa 400 persone si sono riunite a Torino per la prima manifestazione del 2026 dei Fridays for Future, i “ragazzi del clima”. I partecipanti si sono dati appuntamento in piazza Arbarello alle 9.30 per partire in corteo lungo le strade del centro città. Un lungo striscione rosso portato sopra la testa recitava la scritta “ Fermare l’ecocidio “, mentre in testa alla processione i manifestanti ne esibivano un altro con scritto “Resistiamo al deserto, ai governi del petrolio e della guerra”. “Siamo ancora qua perché è ancora necessaria e fondamentale un’opposizione forte alle politiche ecocide e guerrafondaie di chi ci governa “, hanno dichiarato i partecipanti al megafono. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, in 400 alla manifestazione Fridays for Future

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