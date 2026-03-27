Torino | Fridays for Future bloccano ponte della Gran Madre

Oggi a Torino i Fridays for Future hanno deciso di bloccare il ponte della Gran Madre, che collega piazza Vittorio Veneto a corso Moncalieri, al termine di una manifestazione. La protesta ha causato la chiusura temporanea del ponte, coinvolgendo i mezzi di trasporto e i cittadini che transitavano nella zona. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

I Fridays for Future, al termine di una manifestazione oggi a Torino, hanno bloccato il ponte della Gran Madre, che collega piazza Vittorio Veneto a corso Moncalieri. L’azione ha creato qualche disagio al traffico cittadino. Lungo il ponte alcuni giovani hanno srotolato uno striscione con la scritta ‘Resistiamo al deserto. No ai governi del petrolio e della guerra’. La manifestazione di questa mattina ha visto la presenza di circa 400 giovani ispirati dal movimento promosso da Greta Thunberg. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino: Fridays for Future bloccano ponte della Gran Madre Articoli correlati Torino, in 400 alla manifestazione Fridays for FutureCirca 400 persone si sono riunite a Torino per la prima manifestazione del 2026 dei Fridays for Future, i “ragazzi del clima”. Convegno di ’Green Future Center’. Il perdono come ponte per la paceSabato alle 10 nella sala conferenze di Ance, in viale Monterosa, si terrà il convegno dal titolo ’Segni di Perdono. Contenuti e approfondimenti su Gran Madre Discussioni sull' argomento Clima, guerra, decreto sicurezza e spazi sociali nello sciopero dei Fridays For Future del 27 marzo; Torino, il restauro delle facciate della Gran Madre di Dio in dirittura d'arrivo. Torino: Fridays for Future bloccano ponte della Gran MadreI Fridays for Future, al termine di una manifestazione oggi a Torino, hanno bloccato il ponte della Gran Madre, che collega piazza Vittorio Veneto a corso Moncalieri. L'azione ha creato qualche disagi ... lospiffero.com Giorgia Meloni guida il corteo per l'ambiente, ma è vietata la critica a ItalgasPunti di protesta anche il Comune, criticato per 4 anni di inazione , e la sede Rai di via Verdi, accusata di essere diventata Telemeloni e di minimizzare la crisi climatica, parlando di maltempo. torinoggi.it Gnocchi di zucca, funghi e spuma di cavolfiore al burro nocciola. Una morbidezza che ti avvolge e che conquista ad ogni assaggio. Siamo a due passi dalla Gran Madre, in Via Monferrato, 23 - facebook.com facebook La Gran Madre di Torino è tutta nuova, con il ritocco alle statue è quasi terminato il restauro della chiesa sul Po x.com