Il centrocampista italiano, noto per le sue prestazioni, è al centro di un’intensa trattativa di mercato. Il Manchester United ha presentato un’offerta record al Newcastle per acquisirlo, puntando a rinforzare la linea mediana della squadra. La trattativa si inserisce in un progetto di rinnovamento previsto per l’estate 2026.

L’eroe di Bergamo scuote il mercato della Premier League: Sandro Tonali è diventato l’obiettivo numero uno del Manchester United per la rivoluzione della mediana prevista nell’estate 2026. Secondo le indiscrezioni raccolte oltremanica, i Red Devils avrebbero inserito il centrocampista del Newcastle in cima alla propria shortlist, superando profili emergenti come Elliot Anderson (Nottingham Forest) e Adam Wharton (Crystal Palace). L’operazione, che si preannuncia come uno dei colpi multimilionari della prossima sessione, punta a riportare l’ex rossonero in un top club di caratura mondiale dopo il biennio di maturazione ai Magpies. Il futuro di Tonali a St James’ Park appare strettamente legato ai risultati stagionali: la mancata partecipazione del Newcastle alle prossime coppe europee sarebbe il grimaldello decisivo per favorire l’addio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Tonali, assalto Manchester United: offerta record al Newcastle

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