Tommaso Cerno parla del caso Signorini dopo le rivelazioni di Corona e attacca Zan | Perché non lo difende?
Tommaso Cerno commenta la recente discussione nata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, sollevando domande sulla posizione di alcune figure pubbliche. Nel suo intervento, Cerno si rivolge anche a un politico, chiedendo perché non abbia preso una posizione in merito alle accuse. La vicenda ha suscitato reazioni e approfondimenti sui rapporti tra i protagonisti coinvolti.
Tommaso Cerno, nel corso del suo programma Rai 2 di Picche, ha parlato della bufera scatenata da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini, attaccando gli attivisti della comunità LGBTQ+. In particolare, ha citato l’europarlamentare del Pd Alessandro Zan, chiedendosi perché non sia mai intervenuto per difendere pubblicamente l’ex direttore di Chi. Caso Alfonso Signorini - Corona: l'opinione di Tommaso Cerno Cerno contro la comunità LGBTQ+ L'attacco ad Alessandro Zan: "Dov'è?" Caso Alfonso Signorini – Corona: l’opinione di Tommaso Cerno Cerno ha definito il caso Signorini una sorta di “file Epstein de noantri”, affermando che... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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