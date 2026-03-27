Tommaso Cerno commenta la recente discussione nata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, sollevando domande sulla posizione di alcune figure pubbliche. Nel suo intervento, Cerno si rivolge anche a un politico, chiedendo perché non abbia preso una posizione in merito alle accuse. La vicenda ha suscitato reazioni e approfondimenti sui rapporti tra i protagonisti coinvolti.

Tommaso Cerno, nel corso del suo programma Rai 2 di Picche, ha parlato della bufera scatenata da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini, attaccando gli attivisti della comunità LGBTQ+. In particolare, ha citato l’europarlamentare del Pd Alessandro Zan, chiedendosi perché non sia mai intervenuto per difendere pubblicamente l’ex direttore di Chi. Caso Alfonso Signorini - Corona: l'opinione di Tommaso Cerno Cerno contro la comunità LGBTQ+ L'attacco ad Alessandro Zan: "Dov'è?" Caso Alfonso Signorini – Corona: l’opinione di Tommaso Cerno Cerno ha definito il caso Signorini una sorta di “file Epstein de noantri”, affermando che... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tommaso Cerno parla del caso Signorini dopo le rivelazioni di Corona e attacca Zan: "Perché non lo difende?"

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