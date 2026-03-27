A Tangier, in Marocco, si apre la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Dopo le prime tre serie nello skeet femminile, Sara Bongini si trova in testa, mentre la sua avversaria Bacosi si posiziona dietro di lei. La competizione prosegue con le atlete che cercano di migliorare i punteggi nelle prossime sessioni.

Inizia con il piede giusto il cammino di Sara Bongini sulla pedana di Tangier, località del Marocco che ospita a partire da oggi la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Nello specifico l’azzurra ha ben figurato nei primi 75 piattelli della specialità skeet femminile, attestandosi al vertice della classifica provvisoria. Nello specifico la nostra portacolor i ha chiuso la prima giornata con il parziale di 7275, mancando quindi un colpo in ogni serie esattamente come fatto dalla greca Emmanuouela Katzouraki, anche lei avanti con lo stesso punteggio. A quota 7275 anche la britannica Bethany Lilian Norton che, però, ha sbagliato un tiro nella prima tranche e due nella terza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Bongini al vertice dopo le prime tre serie nello skeet a Tangier, indietro Bacosi

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