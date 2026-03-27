Tir precipita dal cavalcavia drammatico incidente sulla statale

Un tir è caduto da un cavalcavia sulla statale 162 in direzione Acerra, nel Napoletano. Il mezzo ha sfondato il guardrail e si è schiantato sulla carreggiata, generando un intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di recupero e i rilievi.

Attimi di paura nel Napoletano, dove un mezzo pesante è precipitato da un cavalcavia finendo sulla Strada Statale 162, in direzione Acerra, dopo aver sfondato il guard rail. L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente delicato, all’altezza del ponte che sovrasta la carreggiata, e ha subito fatto temere conseguenze gravissime. A rendere ancora più impressionante la scena è stato il cedimento del terreno collinare, che ha trascinato con sé parte del terrapieno mentre il camion perdeva stabilità. Secondo una prima ricostruzione, il tir stava percorrendo il ponte quando, per cause che restano ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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