THE VOICE GENERATIONS LA FINALE | ANTONELLA CLERICI È LA VERA VINCITRICE

Venerdì 27 marzo in prima serata su Rai1 è andata in onda la finale di “The Voice Generations”, lo spin-off del talent condotto da Antonella Clerici. La trasmissione ha visto i concorrenti esibirsi davanti a una giuria e al pubblico, con i risultati annunciati alla fine della serata. La conduttrice ha guidato la puntata, che ha concluso il percorso del programma.

È tempo di finale per “The Voice Generations”, lo spin-off di The Voice, condotto da Antonella Clerici, in onda venerdì 27 marzo in prima serata su Rai1. La gara tra famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni diverse si aprirà con una prima manche di esibizioni, dove i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt avranno un’ultima possibilità. Quella di riascoltare i dodici gruppi – tre per ciascun team – e decidere, poi, le quattro formazioni finaliste che si affronteranno nell’ultima performance. Chi vincerà l’edizione 2026 di The Voice Generations? Qui a giudicarli non saranno i coach, ma il pubblico in studio che, dotato di telecomando, decreterà con il proprio voto il gruppo vincitore della seconda stagione di The Voice Generations, premiata da grandi ascolti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - THE VOICE GENERATIONS, LA FINALE: ANTONELLA CLERICI È LA VERA VINCITRICE Articoli correlati THE VOICE GENERATIONS CERTIFICA LA STAGIONE D’ORO DI ANTONELLA CLERICIDopo il successo di “The Voice Senior” e “The Voice Kids”, è arrivato quello di “The Voice Generations”, sempre condotto da Antonella Clerici che... The Voice Generations, Antonella Clerici svela chi è davvero la concorrente. Poi la sorpresa del vipLa nuova stagione di The Voice Generations ha preso ufficialmente il via venerdì 6 marzo 2026 su Rai 1. «The Voice senior 2025», la vittoria è del salentino Francesco De Siena Tutti gli aggiornamenti su VOICE GENERATIONS Temi più discussi: The Voice Generations 2026 - La presentazione di Gilda Di Brino e Jessica Cice - Video; The voice generations, la finale; The Voice Generations, ecco i finalisti; The Voice Generations, Clementino distrugge Nek e lui sbotta: Me la lego al dito. Poi la beffa ad Arisa. The Voice Generations 2026, anticipazioni finale: come funziona, finalisti e sfida al GF Vip su Rai 1Finale il 27 marzo su Rai 1: 12 gruppi in gara, pubblico decisivo e sfida diretta al GF Vip. Antonella Clerici punta a replicare il successo della scorsa settimana. libero.it The Voice Generations finale 27 marzo: anticipazioni e finalistiTutto sulla finale di The Voice Generations domani su Rai1: 12 gruppi in gara, Antonella Clerici conduce, coach e anticipazioni della serata. lifestyleblog.it Sara e Matilde Montanari tra i finalisti di “The voice generations” su RaiUno - facebook.com facebook #Dovera I Venturini volano in finale a The Voice Generations x.com