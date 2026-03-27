, quarta puntata 27 marzo Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda la quarta puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici composto da quattro puntate. Protagonisti saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti. Tutte unite da un’unica passione: quella per la musica. Confermata la giuria composta da Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Generations 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici

Tommaso e Lorenza emozionano con “Ancora” | The Voice Generations Blind Auditions

Una raccolta di contenuti su The Voice Generations

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Stasera su Rai 1 la finale di The voice generationsÈ tempo di finale per The voice generations, lo spin-off di The Voice, condotto da Antonella Clerici, in onda venerdì 27 marzo in prima serata su Rai 1. corrierenazionale.it

È tempo di finale per The Voice Generations! Venerdì 27 marzo, in prima serata su Rai 1, appuntamento imperdibile con lo spin-off di The Voice of Italy, condotto da Antonella Clerici. La gara tra famiglie, amici, colleghi e gruppi di diverse generazioni ent - facebook.com facebook

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