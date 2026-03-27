The Voice Generations 2026 | le anticipazioni della quarta puntata del 27 marzo
Stasera, 27 marzo 2026, viene trasmessa la quarta puntata di The Voice Generations 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Si tratta della seconda stagione dello spin-off dedicato alle generazioni più giovani, che vede la partecipazione di nuovi talenti e coach. La trasmissione prosegue con le esibizioni e le eliminazioni in corso.
Questa sera, 27 marzo 2026, va in onda la quarta puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo spin off, giunto alla seconda edizione, del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Protagonisti gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Anche in questa occasione sulle quattro sedie girevoli riservate ai coach saranno seduti Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera. Lo spin-off di The Voice, intitolato The Voice Generations, va in onda su Rai 1 per quattro puntate dal 6 marzo con la conduzione di Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Tpi.it
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