Tre coppie si imbarcano su uno yacht per un weekend in mare aperto, senza sapere che l’esperienza prenderà una piega inaspettata. Durante la crociera, si verificano eventi che cambiano drasticamente il corso della giornata, portando a tensioni e confronti tra i passeggeri. La narrazione si sviluppa in un ambiente di isolamento, con le dinamiche tra i personaggi che si svelano progressivamente.

Tre coppie, rispettivamente formate da Flavio ed Elena, Enrico e Martina e Federico e Claudia, si ritrovano a bordo dello yacht del primo per trascorrere un weekend all’insegna dell’evasione. Dopo una notte tra droghe e alcool, per i protagonisti di The Boat il risveglio si rivela assai traumatico, segnando di fatto l’inizio dell’incubo ad occhi aperti che si troveranno ad affrontare. Come scopriranno i postumati infatti l’imbarcazione è alla completa deriva in mare aperto, senza più carburante, cibo o acqua; i sistemi sono stati messi fuori uso da qualcuno e nessuna possibilità di fuga sembra a loro portata di mano, così come nemmeno l’eventualità di contattare i soccorsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Boat: un thriller alla deriva in mare aperto – Recensione

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