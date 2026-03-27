Testo e significato di Ok di Madame canzone sul disincanto delle relazioni vuote

Madame racconta in “Ok” solitudine, disagio, sesso vuoto e relazioni superficiali, tra apatia, pressione e perdita di sé. Ecco testo e significato della canzone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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