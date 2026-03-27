Il Consiglio europeo sta valutando l’ipotesi di convocare una riunione senza la partecipazione dell’Ungheria, in risposta alle recenti evoluzioni legate al paese. Le decisioni sul metodo di convocazione sono ancora in fase di discussione, mentre le notizie più recenti riguardano gli sviluppi delle vicende ungheresi. La situazione si evolve in modo continuo, con nuovi aggiornamenti che si susseguono.

I recenti avvenimenti che hanno visto protagonista l’Ungheria continuano a mutare soprattutto a seguito delle ultime notizie. Proprio a causa di queste ultime, il presidente del Consiglio europeo António Costa sta prendendo in considerazione l’idea di escludere l’Ungheria da discussioni delicate, soprattutto se manca l’intenzione di chiarire le possibili fughe di notizie dalla Russia. Ungheria non ha agito in «buona fede»? Il Consiglio europeo può riunirsi senza. Negli ultimi mesi uno dei soggetti più discussi è proprio l’Ungheria per ragioni che, direttamente o indirettamente, concernano la Russia e l’Ucraina. Dapprima Viktor Orbán, il primo ministro ungherese, ha acconsentito insieme a leader europei di effettuare un prestito di 90 miliardi destinato all’Ucraina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tensione in aumento, il Consiglio europeo vaglia una nuova ipotesi: riunirsi in assenza dell’Ungheria

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