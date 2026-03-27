Tel Aviv risuonano le sirene dopo il lancio di un missile dall’Iran

A Tel Aviv sono scattati gli allarmi antiaerei a causa di un missile proveniente dall’Iran. I residenti si sono rifugiati nei parcheggi sotterranei di tutta la città in risposta all’allarme. Non sono stati segnalati danni o feriti fino a questo momento. Le autorità stanno monitorando la situazione mentre le sirene continuano a risuonare nella zona.

A Tel Aviv sono scattati gli allarmi antiaerei dopo il lancio di un missile dall’Iran. I residenti si sono rifugiati nei parcheggi sotterranei in tutta la città. Non sono state segnalate vittime. Nel frattempo, venerdì il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato che gli attacchi israeliani contro l’Iran “Si intensificheranno e si estenderanno“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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