Tecla Insolia dal total denim al see through | il cambio d’abito al Bif&st stupisce

Durante il Bif&st, Tecla Insolia ha attirato l’attenzione indossando un abito in denim, successivamente cambiato con un outfit trasparente. La cantante è apparsa sul palco con un look diverso rispetto alla prima apparizione, mostrando due stili distinti in sede di evento. La sua presenza ha suscitato interesse tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

Tecla Insolia è davvero una stella, e lo si è visto anche al Bif&st: l’abbiamo conosciuta meglio solo nel ruolo di Modesta grazie alla trasposizione in serie tv del più noto romanzo-scandalo L’arte della gioia, con Valeria Golino dietro alla cinepresa, poco più di un anno fa, e di lì in poi nulla è stato più lo stesso, dal David di Donatello fino alla premiazione all’ European Shooting Stars 2026 della Berlinale. La prodigiosa ventiduenne, la più giovane in Italia ad aver ottenuto certi riconoscimenti, viene in realtà dalla musica: arrivò seconda a Sanremo Giovani nel 2020, ma nonostante questo è la recitazione a farle battere davvero il cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tecla Insolia, dal total denim al see through: il cambio d’abito al Bif&st stupisce Articoli correlati Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una... Leggi anche: Bif&st e FuoriBif&st, 12 eventi della settimana al Teatro AncheCinema di Bari Approfondimenti e contenuti su Tecla Insolia Argomenti discussi: Bif&st 2026, arrivano le donne: da Valeria Golino a Luisa Ranieri, da Anna Ferzetti a Maria Chiara Giannetta a Tecla Insolia. L'arte della gioia: Tecla Insolia è il più grande nuovo talento del cinema italianoÈ importantissimo portare avanti anche lo scorretto: intervista a Tecla Insolia, protagonista de L'arte della gioia, serie Sky Original diretta da Valeria Golino, tratta dall'omonimo romanzo di ... movieplayer.it Tecla Insolia, intervista: Bisogna saper prendere posizione. I vent'anni? Un'età vincenteNel film, la Insolia interpreta Bianca, che condivide una casa al Pigneto con la sua amica Angelica. Dovrebbero frequentare l'università, ma entrambe sono bloccate tra i sogni impossibili e la ... movieplayer.it