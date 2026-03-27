A più di quattro anni dall’inizio dell’invasione su vasta scala, il rischio nucleare associato al conflitto in Ucraina viene ripetutamente sollevato, accompagnato da dichiarazioni di allarme, accuse e analisi strategiche. La questione resta presente nel dibattito internazionale, con frequenti richiami alle potenziali conseguenze di un’eventuale escalation.

Nonostante le notizie e gli allarmi provenienti tanto da Est quanto da Ovest, il rischio nucleare nel conflitto in Ucraina sembra essere decisamente meno concreto rispetto al 2022, anche se il tema atomico viene continuato ad essere impiegato per fini di comunicazione. Intervista con Polina Sinovets, direttrice dell’Odesa Center for Nonproliferation presso l’I.I. Mechnikov National University e visiting scholar dell’Istituto Affari Internazionali A oltre quattro anni dall’inizio dell’invasione su larga scala, il rischio nucleare legato alla guerra in Ucraina continua a essere evocato ciclicamente tra allarmi, accuse e narrativa strategica. Ma al di là della retorica, come si è evoluta realmente la minaccia? Per fare un punto sulla situazione, partendo da alcune delle ultime notizie relative a questo specifico settore, Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tante parole, poca sostanza. La minaccia nucleare nel conflitto ucraino secondo Sinovets

Articoli correlati

Il papà peluche non aiutano i figli a crescere, Daniele Novara: “Troppe parole, poca sostanza”Padri più presenti, ma meno autorevoli: è il paradosso del "papà peluche" che il pedagogista Daniele Novara ha raccontato a Fanpage.

Leggi anche: Iran, Caracciolo a La7: “Non c’era nessuna minaccia nucleare imminente. È una terza guerra del Golfo, non conflitto mondiale”

Scenari di guerra nucleare: sei davvero pronto a quello che potrebbe accadere