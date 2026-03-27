Un noto cantante italiano, noto anche per aver partecipato al Festival di Sanremo, è stato coinvolto in un incidente automobilistico che ha suscitato preoccupazione tra i fan e i media. L’incidente è avvenuto durante un normale spostamento, senza altre vetture coinvolte, e non si sono registrate ferite gravi. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e riportata dai giornali locali.

Momenti di grande apprensione per uno dei volti più amati della nuova scena musicale italiana, protagonista anche sul palco del Festival di Sanremo. La notizia si è diffusa rapidamente tra fan e social, generando preoccupazione per le condizioni dell’artista, coinvolto in un episodio improvviso che ha costretto a cambiare i suoi programmi all’ultimo momento. Incidente automobilistico per un cantante di Sanremo: ecco chi è. A finire al centro della vicenda è Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, noto anche per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. A raccontare quanto accaduto è stato l’amico e collega LDA, con cui aveva recentemente condiviso l’esperienza sanremese con il brano Poesie Clandestine. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tanta paura per un famoso cantante di Sanremo, ha avuto un incidente in macchina: ecco chi è

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