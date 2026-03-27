Mile Svilar, portiere della Roma ex Benfica, si trova in una situazione complicata: non può rappresentare la nazionale della Serbia, sua terra d’origine, né quella del Belgio, paese in cui vive e ha ottenuto la cittadinanza. La sua posizione è definita come apolide nel contesto calcistico, poiché le federazioni dei due paesi non consentono la sua convocazione.

Il portiere della Roma ex Benfica Mile Svilar non può rappresentare né la Serbia, né il Belgio nei match della Nazionale. Il suo caso potrebbe arrivare in tribunale per avviare una battaglia legale contro la Fifa. Svilar non può giocare in Nazionale: il caso in tribunale. A Bola scrive: Mile Svilar si trova in un limbo, che gli impedisce di rappresentare una Nazionale. Non ha una patria calcistica, mentre un team di avvocati lotta per trovare una soluzione. Il problema nasce dai 45 minuti disputati con la Serbia in un’amichevole contro il Qatar, il 1° settembre 2021, quando subentrò a Rajkovi?. Nato e cresciuto ad Anversa, in Belgio, Svilar ha completato tutta la sua formazione nelle selezioni giovanili belghe, dai livelli inferiori fino all’Under 21. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Svilar è un apolide del calcio: non vuole la Serbia e il Belgio non può convocarlo

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