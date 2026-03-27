Sushisamba & The Macallan celebrano la giornata internazionale del whisky

In occasione della Giornata Internazionale del Whisky, SUSHISAMBA Milano ha programmato una serata privata dedicata al whisky scozzese The Macallan. La serata si svolgerà nella Private Dining Room del ristorante e richiede prenotazione anticipata. Nessun altro evento o dettaglio aggiuntivo è stato comunicato.

In occasione della Giornata Internazionale del Whisky, SUSHISAMBA Milano organizza una serata privata ed esclusiva dedicata al prestigioso whisky scozzese The Macallan, su prenotazione nella raffinata Private Dining Room del ristorante. L’evento, in programma venerdì 27 marzo alle 19:30, si apre con un cocktail di benvenuto, seguito da una degustazione guidata di alcune delle espressioni più iconiche della distilleria, tra cui Double Cask, 12 e 18 Years Old e selezioni in edizione limitata. Un percorso sensoriale che racconta l’eccellenza artigianale di The Macallan, tra note fruttate, speziate e sentori di rovere e sherry. La degustazione è accompagnata da un menu degustazione che riflette l’identità fusion di SUSHISAMBA, dove si incontrano influenze giapponesi, brasiliane e peruviane. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sushisamba & The Macallan celebrano la giornata internazionale del whisky Articoli correlati Sushisamba Milano e The Macallan celebrano la Giornata Internazionale del Whisky con una cena esclusivaIl 27 marzo Sushisamba Milano ospita una Whisky Dinner esclusiva con The Macallan: degustazioni guidate, menu dedicato e un’esperienza gourmet nella... Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della DonnaDagli appuntamenti nei Musei Civici a quelli sul territorio, l'agenda degli eventi in programma l'8 marzo nella Capitale L'8 marzo ricorre la... Contenuti e approfondimenti su The Macallan Argomenti discussi: Sushisamba Milano e The Macallan celebrano la Giornata Internazionale del Whisky con una cena esclusiva. Sushisamba & The Macallan celebrano la giornata internazionale del whiskyIn occasione della Giornata Internazionale del Whisky, SUSHISAMBA Milano organizza una serata privata ed esclusiva dedicata al prestigioso whisky scozzese The Macallan, su prenotazione nella raffinata ... milanotoday.it Sushisamba Milano e The Macallan celebrano la Giornata Internazionale del Whisky con una cena esclusivaIl 27 marzo Sushisamba Milano ospita una Whisky Dinner esclusiva con The Macallan: degustazioni guidate, menu dedicato e un’esperienza gourmet nella Private Dining Room ... lopinionista.it