Nel dibattito sul regolamento sull’intelligenza artificiale, la destra ha bloccato l’avanzamento del testo. Per l’Italia, il campo largo necessita di proposte concrete. Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato che la questione riguarda anche aspetti politici, culturali e strategici, che coinvolgono l’orientamento dell’Europa e, di conseguenza, la stabilità del paese.

Non è solo una partita tecnica. È uno scontro politico, culturale e strategico che misura la direzione dell’Europa e, di riflesso, la tenuta dell’Italia. Dall’intelligenza artificiale ai rimpatri, fino agli equilibri interni dopo lo stop alla riforma della giustizia, il filo rosso è uno: chi scrive le regole e con quali valori. Brando Benifei, Presidente della Delegazione Ue-Usa del Parlamento europeo e relatore per i Socialisti e Democratici sull’Omnibus digitale, a Formiche.net mette in fila risultati, fratture e prospettive. Benifei, partiamo dall’AI Act e dal decreto Omnibus: che partita si è giocata a Strasburgo? È stata una partita importante, chiusa con una maggioranza ampia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sull’AI Act fermata la destra. Per l’Italia, al campo largo servono proposte. Parla Benifei (Pd)

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