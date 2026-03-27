Suicidio in carcere l’allarme della Garante Formaiano

Un uomo si è tolto la vita in carcere, portando l’attenzione sul problema dei suicidi tra i detenuti. La Garante dei diritti delle persone private della libertà ha commentato la notizia affermando che ogni decesso rappresenta una sconfitta delle istituzioni statali. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili registrati negli ultimi mesi, sollevando questioni sulla gestione della salute mentale nei penitenziari.

Suicidio in carcere, la Garante Formaiano: “Ogni morte è una sconfitta dello Stato”. Il suicidio di un detenuto all’interno dell’Istituto penitenziario Lorusso e Cutugno di Torino riporta al centro del dibattito pubblico una delle questioni più delicate del sistema penitenziario italiano: la tutela della vita e della salute mentale delle persone private della libertà. A intervenire è la Garante regionale delle persone detenute, Monica Formaiano, che definisce l’accaduto “una sconfitta dello Stato e una tragedia che colpisce non solo i familiari della persona deceduta, ma l’intero sistema della giustizia e la nostra comunità civile”. Fragilità psichica e condizioni di vulnerabilità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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