Le crisi che interessano l'Africa contemporanea sono numerose e articolate, coinvolgendo paesi come Sudan, Etiopia e Congo. Tra queste, si segnalano conflitti armati, tensioni politiche e insurrezioni, spesso legate alla presenza di gruppi jihadisti. Questi eventi hanno portato a situazioni di instabilità e crisi umanitarie, con ripercussioni sui territori e sulle popolazioni locali.

Le crisi dell ‘Africa contemporanea sono molte e polimorfe e delineano uno scenario geopolitico instabile in cui guerre, unità nazionali precarie, insorgenze jihadiste rendono critico il contesto interno di un continente strategico che, proprio per la sua crescente importanza nelle dinamiche globali, è oggi conteso da molti appetiti contrastanti. Per capire le sfide che lo riguardano abbiamo dialogato con Luciano Pollichieni, analista di scenari strategici e securitari specializzato nel contesto africano e nelle sue dinamiche geopolitiche e militari. Già Senior Resarch Analyst per la Fondazione Med-Or, Pollichieni è collaboratore di Limes, Teaching Fellow alla Luiss Guido Carli e Research Fellow presso il think tank Critica Research and Analysis. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Sudan, Etiopia, Congo, jihadismo: le molte crisi che perturbano l’Africa

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