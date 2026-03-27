strage di piazza della loggia ispezioni a verona in cerca di riscontri

Il 26 marzo, la Corte d’assise di Brescia ha effettuato un’ispezione a Verona, durata circa tre ore, nell’ambito delle indagini sulla strage di Piazza della Loggia. La visita si inserisce nelle attività di ricerca di elementi utili a chiarire i fatti relativi all’attacco avvenuto in quella piazza. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sui riscontri raccolti.

Sotto la lente dei giudici bresciani la caserma di Parona e Palazzo Carli per verificare l’attendibilità della testimone Ombretta Giacomazzi La ricerca della verità sulla strage di Piazza della Loggia ha portato ieri, 26 marzo, la Corte d’assise di Brescia a Verona per un’ispezione durata circa tre ore. I magistrati togati e popolari, accompagnati dai pubblici ministeri e dai legali di parte civile, hanno ripercorso i luoghi citati dalla testimone chiave Ombretta Giacomazzi per valutare la coerenza dei suoi racconti riguardanti la fase esecutiva e la pianificazione dell'attentato. Il percorso della delegazione giudiziaria ha toccato i... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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