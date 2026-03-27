Strage di Altavilla partecipò a torture e omicidio di madre e fratelli | assolta

Una giovane donna coinvolta nell'omicidio della madre e dei fratelli ad Altavilla è stata recentemente assolta. La ragazza aveva confessato di aver preso parte alle torture e all’uccisione, ma la decisione finale del tribunale ha portato alla sua assoluzione. La vicenda ha avuto grande risonanza pubblica e ha coinvolto diverse persone nel procedimento giudiziario.

Aveva 17 anni quando due anni fa si consumò la strage di Altavilla, in provincia di Palermo, al culmine di una escalation dell’orrore tra riti pseudo-religiosi per scacciare il demonio, torture indicibili e un triplice omicidio che sconvolse la piccola cittadina. Sopravvissuta al delirio mistico dei “fratelli di dio”, così si auto-definirono gli adulti sotto processo, agli investigatori che la trovarono addormentata in camera – mentre nelle altre stanze c’erano i cadaveri di Kevin, 16 anni, ed Emanuel di 5 – lei confessò subito di avere partecipato agli omicidi della madre Antonella Salamone e dei due fratelli. Condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi la ragazza – ora diciannovenne – è stata assolta in appello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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