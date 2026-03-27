Stefania Craxi ha dichiarato che, per la prima volta, il suo cognome non ha influenzato negativamente le sue relazioni. Ha aggiunto di ricevere stima da Marina Berlusconi e di ricambiare il sentimento. La presidente del gruppo di Forza Italia in Senato ha inoltre affermato che il cambio di leadership era oggetto di discussione da tempo e ha difeso la presenza di figure più anziane all’interno della formazione politica.

ROMA - Stefania Craxi, 65 anni, figlia primogenita del leader socialista Bettino, siede in Parlamento dal 2006 e, dai banchi di Forza Italia, si dedica alla «difesa politica, ancor prima che personale, della memoria» di suo padre, come riporta la biografia che diffonde. Da ieri è la presidente del gruppo azzurro a palazzo Madama, al posto di Maurizio Gasparri. Craxi, si chiude un travaglio dentro il suo partito iniziato con la sonora sconfitta al referendum sulla giustizia.«Io di questi travagli ho letto solo sui giornali. La verità è che l’incarico di presidente di un gruppo logora. In grande serenità, consci che FI è una comunità di valori nella quale è importante l’apporto di tutti, c’è stata una sostituzione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Stefania Craxi: «Per una volta il mio cognome non ha pesato in negativo. Marina Berlusconi mi stima e io stimo lei»

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Una selezione di notizie su Stefania Craxi

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Stefania Craxi sarà presidente del gruppo di Forza Italia al Senato al posto di Maurizio Gasparri, che presiederà la commissione Esteri di Palazzo Madama. La nota di @PaolaSacchi3 x.com