Stefania Craxi ha dichiarato di possedere un’arma per contrastare Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza di mantenere l’unità nella coalizione. Ha espresso un tono concilianti e ha insistito sulla necessità di lavorare insieme, mentre sui punti principali dell’agenda politica ha adottato un approccio più deciso e diretto. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, senza riferimenti diretti a eventuali azioni concrete.

Nelle parole di Stefania Craxi convivono due registri: uno esplicito, improntato a toni concilianti e a un richiamo costante all’unità della coalizione, e uno più politico, che emerge quando il discorso si sposta sui punti decisivi dell’agenda. Il risultato è una presa di posizione misurata, ma non priva di conseguenze, soprattutto rispetto alla strategia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il passaggio centrale riguarda la possibile revisione delle regole del voto. Interpellata sul tema, Craxi non si schiera in modo netto e sceglie una risposta che nel linguaggio della politica pesa: “ ci penserei ”. La formula, pur prudente, riduce la portata dell’urgenza che l’esecutivo vorrebbe attribuire al dossier e segnala che, almeno per una parte del centrodestra, la riforma non è percepita come imprescindibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Stefania Craxi contro Giorgia Meloni, così svela la sua arma per sconfiggerla

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