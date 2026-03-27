Stefania Craxi ha annunciato di aver assunto l’incarico di capogruppo, dichiarando di averlo deciso in precedenza e di non considerarlo una rottura. Ha aggiunto che svolgerà il ruolo con responsabilità, serietà, entusiasmo e rispetto delle istituzioni. La nota è stata rilasciata in un momento di cambiamenti all’interno del gruppo politico, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o implicazioni.

«Assumo l’incarico di capogruppo con senso di responsabilità, lo svolgerò con serietà, entusiasmo e senso delle istituzioni. È una nuova tappa nella mia carriera politica. Ringrazio il segretario Antonio Tajani, che ha accompagnato questo avvicendamento in ogni fase con la sua leadership, e ringrazio il mio predecessore Maurizio Gasparri, che ha lavorato con competenza e passione. È un normale avvicendamento all’interno di un gruppo politico». Lo ha detto la neo presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi parlando con i giornalisti a Palazzo Madama dopo l’assemblea del gruppo che l’ha eletta per acclamazione. «Forza Italia è una comunità ed è una comunità di valori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stefania Craxi: «Avvicendamento già deciso prima, nessuna rottura»

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