Nel Fantacampionato Gazzetta, sono stati analizzati i centrocampisti con le migliori medie finora. Tre giocatori si distinguono per prestazioni più alte rispetto agli altri, evidenziando una costanza e un rendimento superiore nel corso delle partite. I dati raccolti si basano sulle medie ottenute nelle gare disputate fino a questo momento della stagione.

Archiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Nel weekend di Pasqua il campionato è pronto a ripartire con il rush finale. Anche al Fantacampionato Gazzetta entra nel vivo la fase decisiva: restano soltanto otto giornate e ogni scelta può fare la differenza. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e attaccanti, è il momento di spostare l’attenzione sui centrocampisti. Scopriamo quali sono a centrocampo i tre giocatori con la fantamedia più alta dopo trenta giornate. Da segnalare che nella graduatoria sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: i 3 centrocampisti migliori per fantamedia finora

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